ErreDue: accordo con Foglia Umberto da 1,2 mln per impianto idrogeno verde in Molise

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 dic - ErreDue -attiva nella produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici - ha siglato un accordo da 1,2 milioni di euro con la societa' Foglia Umberto per la fornitura di un impianto di elettrolisi Pem e produzione di idrogeno verde da 1 Mw a Guglionesi (Molise). Lo rende noto in un comunicato.

Il sistema sara' consegnato nel 2025 e produrra' il calore necessario per i processi industriali del Polo Impiantistico di Smaltimento Rifiuti. L'energia elettrica necessaria al funzionamento dell'elettrolizzatore sara' fornita da un impianto fotovoltaico da circa 2 Mw, posizionato al disopra della copertura della discarica. L'elettrolizzatore di Erredue avra' una produzione massima di 200 Nm3/h per un totale di 3.200 Mwh/anno e un consumo energetico di 3.200 Mwh. "Siamo convinti che nei prossimi anni l'Italia sara' in grado di ricoprire un ruolo chiave nel favorire lo sviluppo di un mercato internazionale dell'idrogeno, ma ora piu' che mai risulta fondamentale avere una chiara visione strategica e stimolare ulteriormente gli investimenti nel settore - ha commentato Francesca Barontini, a.d di ErreDue - Noi, grazie al know-how maturato, siamo pronti ad accogliere la sfida della decarbonizzazione e a contribuire allo sviluppo di un vero mercato competitivo anche in ambito internazionale'.

Com - Cog

(RADIOCOR) 13-12-23 17:18:26 (0559)ENE 5 NNNN