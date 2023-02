Ericsson: Missori, vendere funzionalita' reti intelligenti a Ott apre a opportunita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 feb - Vendere le funzionalita' delle reti intelligenti agli Ott attraverso Api (un interfaccia di programmazione delle applicazioni): e' questa una strada, in attesa del fair share, per riequilibrare i rapporti tra il mondo telco e gli Over the top tipo Google e Meta. "Al Mobile World Congress di Ericsson - anticipa Andrea Missori, responsabile area Sud Est Mediterraneo ed Eurasia di Ericsson e amministratore delegato di Ericsson in Italia, a DigitEconomy.24, report del Sole 24 Ore Radiocor e di Digit'Ed, gruppo attivo nella formazione e nel digital learning - si potra' assistere a una prima dimostrazione delle potenzialita'. Per Ericsson, le Api rappresentano una nuova opportunita' di crescita per l'intero settore telco". Rapporti con gli Ott a parte, il settore telco e' comunque in difficolta', stretto tra ricavi decrescenti e investimenti crescenti. Di fronte a questo scenario per Missori il consolidamento del mercato puo' essere una strada: consolidamento che dove c'e' stato, "sta portando risultati". Dal punto di vista di un vendor come Ericsson, il consolidamento riduce il numero di clienti, ma e' preferibile "avere tre clienti in buona salute anziche' cinque che non hanno certezze sugli investimenti.

Conseguentemente se loro investono sulla rete, noi possiamo investire sulla ricerca e lo sviluppo e fornire prodotti sempre piu' efficienti".

