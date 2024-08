Erg: Merli, fiduciosi di raggiungere obiettivi piano industriale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ago - 'Alla luce delle approvazioni complete che abbiamo gia' ricevuto siamo fiduciosi di raggiungere i nostri obiettivi del piano industriale' in termini di impianti e capacita' produttiva.

Lo ha dichiarato Paolo Merli, amministratore delegato di Erg, durante la presentazione dei conti del secondo trimestre 2024, rispondendo alle domande degli analisti. 'Siamo fiduciosi anche sul progetto in Sardegna, nonostante la normativa regionale', ha aggiunto, spiegando ancora che 'sul 2025 e' troppo presto per dare una guidance ma ci sara' il pieno contributo dei nuovi asset in costruzione - quelli gia' noti - e anche il pieno contributo anche degli Usa e non solo 9 mesi come nel 2024', mentre gli asset che sono stati autorizzati 'penso che daranno il contributo successivamente'.

