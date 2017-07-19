Erg: con Banco Alimentare e Credit Agricole per impianto solare solidale Sicilia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 ott - Erg, Banco Alimentare e Credit Agricole hanno inaugurato il primo impianto solare solidale della Sicilia. Si tratta, spiega una nota, di una tettoia solare, installata all'ingresso del magazzino di Banco Alimentare della Sicilia, realizzata con grazie alla sinergia tra Cre'dit Agricole Italia, che ha fornito il sostegno economico all'iniziativa, Banco Alimentare della Sicilia, che trasformera' il risparmio energetico - circa 7mila euro l'anno - in nuovi aiuti alimentari destinati alle famiglie piu' fragili ed Erg, che ha donato i moduli rigenerati nell'ambito del programma Social Purpose for Solar Revamping, per dare una 'seconda vita' ai pannelli solari dismessi dai suoi impianti, ancora perfettamente utilizzabili in autoproduzione. L'impianto da 19,74 kWp, ha una produzione stimata di 23.000 kWh l'anno, pari al consumo medio di circa nove famiglie tipo.

Com-cel

