Erg: compra 7 parchi eolici per 172 Mw totali, enterprise value 420 mln complessivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 lug - Erg, tramite una controllata, ha siglato un accordo con Edp Renewables Italia Holding per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di sette societa' proprietarie di altrettanti parchi eolici in Italia (in Basilicata, Campania e Calabria) con una capacita' complessiva installata pari a 172 MW, a cui corrisponde una produzione stimata annua pari a circa 400 GWh. Il corrispettivo dell'operazione in termini di enterprise value e' di circa 420 milioni di euro (il portafoglio ha registrato un Ebitda per il primo semestre 2022 di circa 36 milioni). Il closing dell'operazione, subordinato all'approvazione dell'autorita' Antitrust italiana, e' previsto entro il terzo trimestre 2022.

L'accordo prevede che una quota di minoranza in una delle societa' sia ceduta a Erg direttamente da un terzo investitore. Tutti gli impianti beneficiano di un regime tariffario 'CfD' (contratto per differenza) con il Gse della durata di 20 anni a partire dalla loro entrata in esercizio, avvenuta tra il 2018 e la fine del 2021. "Con questa operazione, coerente con la strategia di crescita del gruppo, Erg consolida ulteriormente la propria posizione di leadership nel mercato eolico italiano portando a circa 1,3 GW la capacita' installata totale nel Paese", ha detto l'amministratore delegato Paolo Merli, sottolineando che "gli impianti, di recente costruzione, sono di elevata qualita' e con contratti di vendita dell'energia a lungo termine, in linea con i nostri obiettivi di stabilizzazione dei ricavi.

La prossimita' con altri parchi del nostro portafoglio permettera' infine di generare importanti sinergie industriali".

Ars

