Equita: rileva 74 Mw asset fotovoltaici da Dominion, target raccolta a 200 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 gen - Equita Capital Sgr, attiva nel mercato degli asset alternativi, ha firmato un accordo vincolante da parte di Equita Green Impact Fund per acquisire il 75% di un portafoglio fotovoltaico appartenente a Dominion e avviare cosi' la fase d'investimento del fondo. L'accordo comprende quattro progetti fotovoltaici 'ready-to-build', situati in Sicilia e Basilicata, per una capacita' installata totale di circa 74Mw, e segue la seconda fase di raccolta completata dal fondo a dicembre 2024, che ha portato la sua dimensione a 140 milioni.

'Siamo entusiasti di poter avviare la fase d'investimento con questo importante accordo strategico' spiega Balthazar Cazac, managing partner del Green Impact Fund, per il quale la partnership con Dominion 'sottolinea il nostro impegno ad investire in progetti ad alto standard tecnologico e qualitativo nel settore delle infrastrutture green, che contribuiscano alla transizione energetica e decarbonizzazione in Italia'. L'obiettivo del fondo, infatti, e' 'promuovere la produzione di energia rinnovabile generando al contempo rendimenti attraenti per i nostri investitori.

Siamo convinti che questo accordo sia solo l'inizio di una lunga e proficua collaborazione con Dominion, e ci permettera' di sviluppare ulteriori iniziative insieme'. Dopo il secondo closing, 'continua ora la fase di raccolta, con l'obiettivo di aumentare i commitment fino 200 milioni entro il quarto trimestre del 2025'.

Equita Green Impact Fund e' un fondo chiuso di durata decennale che investe in infrastrutture rinnovabili, in Italia e Europa, con un focus su tecnologie come il fotovoltaico, l'eolico e il biogas. E' gestito da Equita Capital Sgr, societa' controllata interamente dal gruppo Equita.

