Eni: Zafarana, impegnati in sostenere innovazione, consegnati Awards 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - , 16 ott - Si e' svolta oggi al Palazzo del Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del presidente del consiglio di amministrazione di Eni, Giuseppe Zafarana, e dell'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, la cerimonia di premiazione degli Eni Award. Giunto alla quindicesima edizione, il premio e' dedicato alla ricerca nei campi dell'energia e dell'ambiente. 'Energia, scienza e tecnologia hanno sempre accompagnato tutte le transizioni della storia, questa di oggi e' piu' complicata per la questione climatica, durante il percorso di decarbonizzazione va garantita la sicurezza energetica', ha affermato Giuseppe Zafarana, sottolineando che 'le grandi imprese come Eni hanno un ruolo fondamentale' in questa fase di transizione, con il compito di 'sostenere e supportare' lo sviluppo, la ricerca e le innovazioni e il premio 'e' la dimostrazione tangibile del ruolo che Eni da' alla ricerca, alla formazione e al sostegno dei talenti'. Dalla sua istituzione nel 2008 le candidature sono state piu' di undicimila (quest'anno 400). La commissione scientifica, che ha valutato le ricerche presentate, e' composta da scienziati che appartengono ai piu' avanzati istituti di ricerca a livello mondiale e negli anni ha visto la partecipazione di 6 Premi Nobel. Alla cerimonia di quest'anno, presente il Nobel per la chimica 2023 Moungi Gabriel Bawendi del Mit di Boston che ha collaborato per anni con Eni. Inoltre, attraverso Joule, la sua Scuola per l'Impresa, Eni ha assegnato la Menzione speciale Eni Joule for Entrepreneurship, destinata a team, spin off universitari, startup e volta a favorire l'applicazione, la valorizzazione e il trasferimento delle tecnologie promuovendo nel contempo la creazione di un ecosistema dell'innovazione sostenibile.

Fla-

(RADIOCOR) 16-10-23 13:26:54 (0428)ENE 5 NNNN