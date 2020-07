Eni: societa' ha stipulato contratto con Nigeria in modo trasparente e chiaro

Conoscenza Descalzi con presidente solo istituzionale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 lug - 'Eni ha corrisposto per Opl-245 un prezzo d'acquisto congruo e ragionevole (come dimostrato da uno studio specializzato pre sentato nel corso del processo) al Governo nigeriano come contrattualmente previsto attraverso modalita' chiare, lineari e trasparenti. Eni non conosceva, ne' era tenuta a conoscere, l'eventuale destinazione dei fondi successivamente versati a Malabu dal Governo nigeriano, peraltro il pagamento del Governo a Malabu avvenne dopo un'istruttoria dell'Autorita' Anticorruzione della Gran Bretagna (SOCA)'. Lo afferma un portavoce di Eni alla luce della requisitoria della procura di Milano nel processo su una presunta corruzione internazionale in Nigeria. 'E' poi assolutamente falso che Eni si sia avvalsa del mediatore Emeka Obi, che agi' solo ed esclusivamente per conto e nell'interesse della societa' Malabu (con la quale Eni non stipulo' alcun contratto): la riferibilita' di Obi a Malabu e' gia' stata dichiarata presso il tribunale di Londra', continua il portavoce. 'Il pm, nel tentare di collegare Eni con un asserito quadro di corruzione della politica nigeriana, utilizza argomenti inconsistenti, come gli incontri istituzionali tra l'ad dell'azienda e il presidente e il ministro del Petrolio del Paese, incontri che rientrano nei doveri dell'ad di una societa' come Eni. E' inoltre assolutamente destituito di fondamento che Claudio Descalzi (all'epoca direttore generale) avesse rapporti di conoscenza 'da giovane' con l'ex presidente nigeriano Jonathan Goodluck, o comunque rapporti al di fuori dei ruoli istituzionali, con il quale i leciti e dovuti incontri venivano svolti dai rappresentanti di Eni, cosi come da tutti i rappresentanti delle compagnie internazionali', sottolinea lo stesso portavoce. 'Il pm, infine, continua a fare riferimento alle dichiarazioni dell'imputato Vincenzo Armanna, che ricordiamo essere stato ripetutamente smentito dai testimoni e dalla documentazione emersa nel corso del procedimento', conclude.

Fla-

(RADIOCOR) 02-07-20 18:18:48 (0535)ENE 5 NNNN