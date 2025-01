Eni: Plenitude completa impianto Granada, in Spagna capacita' raddoppiata da 2023 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 gen - 'Nel corso del 2024 - ha dichiarato Mariangiola Mollicone, head of Western Europe Renewables e managing director di Plenitude in Spagna - Plenitude ha registrato una significativa crescita organica in Spagna, con progetti rinnovabili realizzati anche grazie alle costruttive relazioni che abbiamo sviluppato a livello locale. La Spagna e' un Paese strategico per la nostra societa' e vogliamo avere nelle aree dove operiamo un impatto positivo, non solo a livello economico, ma anche sulle comunita' che ci ospitano'. Plenitude e' presente in oltre 15 paesi del mondo e, entro il 2027, punta a raggiungere 8 GW di capacita' rinnovabile a livello globale.

