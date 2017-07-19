Dati
            Notizie Radiocor

            Eni: Plenitude avvia produzione impianto fotovoltaico a Porto Marghera -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - L'entrata in esercizio di 'Lotto 15', insieme all'impianto fotovoltaico 'Lotto 12' da 3,55MW, sempre di proprieta' di Plenitude, realizzato da Altenia e avviato lo scorso novembre 2024, completa una prima fase di valorizzazione delle aree di Eni Rewind, oggetto di risanamento ambientale, nel petrolchimico di Porto Marghera. Plenitude, controllata da Eni, e' presente in oltre 15 paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 4,5 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a oltre 10 milioni di clienti ed un'ampia rete di 21.500 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2028, la Societa' ha l'obiettivo di raggiungere 10 GW di capacita' rinnovabile a livello globale. Eni Rewind, societa' ambientale di Eni, opera da oltre 20 anni in oltre 100 siti industriali e ha sviluppato tecnologie proprietarie per il risanamento ambientali e per massimizzare il recupero e il riuso delle risorse, progettando gli interventi di bonifica anche in funzione del futuro riutilizzo delle aree dismesse.

            Altenia, che fa parte di Terna Energy Solutions, la societa' di mercato del Gruppo Terna, e' il system integrator che offre servizi in ambito energy: fotovoltaico, alta tensione, storage ed efficienza energetica, supportando le aziende a 360 grazie anche alle competenze delle societa' controllate STE Energy e Half Bridge Automation.

            (RADIOCOR) 15-09-25 11:22:06

              
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Eni 14,864 -0,12 11.55.13 14,842 14,978 14,922


