Eni: investimenti alzati a 2,5 mld per riconversione Versalis e tutela lavoratori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 lug - Come indicato in una nota del Mimit, nel corso dell'incontro l'azienda ha ribadito le difficolta' della chimica di base europea, che impone un'evoluzione verso una chimica di specialita' e innovazione, e ha aggiornato sullo stato di avanzamento dei siti produttivi di Puglia e Sicilia. A Brindisi e' stato avviato il cantiere della Gigafactory e a meta' del 2027 entrera' in funzione la Bess, inoltre l'advisor Jp Morgan ha in corso lo scouting, con 30 potenziali acquirenti, per la vendita degli impianti in conservazione; a Priolo proseguono contemporaneamente le demolizioni e il cantiere di prefabbricazione della bioraffineria, con completamento stimato entro la fine 2028 e - come specificato da Eni -l'impianto Hoop e' previsto in una fase temporale lievemente successiva, al fine di evitare sovrapposizione nelle attivita' dei cantieri; a Ragusa, infine, e' in funzione il centro di eccellenza e l'hub per le start-up, avviati gli incontri per la filiera agricola a servizio dell'Agri Hub e confermato entro il 2028 il Centro sperimentale per il riciclo meccanico delle plastiche. Per Eni, inoltre, e' 'rilevante il fatto che alle attivita' del Protocollo, che assicurano il mantenimento dell'occupazione e l'attenzione per l'indotto dei territori attraverso un percorso strutturato di dialogo, supporto alla costruzione di nuove filiere locali e rafforzamento competitivo delle imprese incentrato sul programma 'Energia di filiera', avviato da Eni con 100 imprese locali, si aggiungono gli ingenti investimenti di Eni in Italia nella trasformazione industriale e la crescita delle nuove attivita', tra cui la bioraffineria di Livorno in fase di completamento, l'espansione di quella di Porto Marghera e la nuova bioraffineria in corso di realizzazione a Sannazzaro, che diventera' il primo esempio di assetto ibrido di raffineria tradizionale e bio per soddisfare tutte le esigenze del mercato del Nord Ovest'.

'La riunione odierna ci conforta sul rispetto degli impegni assunti dall'azienda per i siti siciliani e di Brindisi. In particolare, valutiamo positivamente l'azione dell'advisor per la ricollocazione degli impianti in conservazione, che rappresenta un passaggio decisivo per garantire un futuro produttivo a queste realta' e tutelare l'occupazione. I risultati illustrati oggi confermano che il percorso avviato sta procedendo secondo il cronoprogramma condiviso', ha proseguito Bergamotto, concludendo che 'il ministero continuera' a vigilare sulla corretta attuazione del piano e sul pieno rispetto delle scadenze e degli impegni assunti, mantenendo un confronto costante con l'azienda e con tutte le parti coinvolte, a garanzia dei territori e dei lavoratori'.

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