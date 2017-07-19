Eni: Descalzi, possiamo ridurre capex e aumentare la produzione, no polemica su Ets

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - Eni puo' ridurre il capex ma aumentare la produzione: "Abbiamo una strategia che ci permette di essere piu' efficienti e continuare con le esplorazioni". Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni durante la call con gli analisti sui risultati 2025 risponde alle domande sugli investimenti con la previsioni di 7 miliardi lordi di capex per il 2026. "Il nostro capex nel 2025 e' stato di 8,5 miliardi. Ma la riduzione del capex e' legata ad un'ottimizzazione. Abbiamo una strategia che ci permette di essere sempre piu' efficienti e quindi di continuare con le nostre esplorazioni. Possiamo ridurre il capex e aumentare la produzione. E continueremo a farlo".

Poi Descalzi ha risposto sul tema Ets: "sono tasse da pagare, c'e' un grande dibattito perche' l'industria europea sta soffrendo molto e non sta crescendo. L'Ets e' una di queste tasse che rientrano nel Green deal, l'Ue e' l'unica che applica queste tasse a un livello davvero alto, quindi per le imprese quando vai a competere col resto del mondo non e' facile. Quindi quando si parla di competitivita' con altri paesi, non e' semplice quando altri non applicano le stesse regole. Ma non voglio entrare in nessun dibattito politico, non e' il mio compito, preferisco puntare ad aumentare la produzione e avere buoni risultati".

Ale.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 26-02-26 15:24:33 (0576)ENE 5 NNNN