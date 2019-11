Eni: Descalzi ad Accra, in gennaio torno per seconda fase Progetto Ghana

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Accra, 28 nov - 'In gennaio saro' di nuovo qua per proporre una seconda fase del Progetto Ghana, insieme a Cdp'. Lo ha annunciato oggi l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, parlando con i cronisti dopo l'inaugurazione della scuola per la formazione all'imprenditoria agricola Okuafo Pa. Un'iniziativa che, sottolinea Descalzi, suggella il cambio della 'nostra mission aziendale, che corre sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu'

Lo stesso presidente Conte, oggi in Ghana, ha elogiato la capacita' del Cane a sei zampe di essersi trasformata in qualcosa in piu' di una multinazionale dell'oil&gas, dando priorita' agli obiettivi della sostenibilita' e dell'economia circolare. 'Quattro o cinque anni fa - ha raccontato Descalzi - abbiamo scoperto un giacimento di gas che poteva anche o non essere sviluppato o sviluppato per l'export. Abbiamo fatto un accordo, costato 2 miliardi, per dare gas al powerplant del Ghana. Una cosa unica, che fa parte proprio di questa cultura, perche' dare energia vuol dire dare la possibilita' a loro di sviluppare con prezzi energetici piu' bassi le loro attivita' imprenditoriali. Abbiamo investito parecchi milioni sull parte sanitaria, sull'acqua, sulle rinnovabili. Poi c'e' la diversificazione industriale rispetto all'oil & gas e l'agricoltura, che secondo me resta l'asset piu' importante in Africa in generale. In gennaio verro' per proporre una seconda fase, con Cdp. L'obiettivo e' molto ambizioso: arrivare a interessare 150mila persone che ha sempre un effetto moltiplicativo, da 6 a 7, come beneficiari, e poi passare agli altri Paesi. E' un qualcosa che ci differenzia perche' un'azienda come la nostra deve davvero immaginare il futuro, guardare a lunghissimo termine e diventare parte dei Paesi in cui vive', ha rivendicato l'amministratore delegato dell'Eni.

Fil

(RADIOCOR) 28-11-19 20:07:34 (0583)ENE 5 NNNN