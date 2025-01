Eni: Cgil e Filctem, Governo non avalli piano dismissione Versalis

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 gen - 'La scelta di Eni Versalis mette una pietra tombale sulle produzioni della chimica di base e condanna il Paese a un'ulteriore drammatica dipendenza da altri. Si sta decidendo di distruggere una parte strategica dell'industria del nostro paese: l'80% dei prodotti della chimica vengono utilizzati da altri settori industriali. Si rischia di mettere in ginocchio l'intera industria del Paese mentre in Europa, a partire dai contenuti del documento Draghi, si afferma la centralita' dell'industria per la sopravvivenza economica dell'Europa stessa'. Lo hanno dichiarato Marco Falcinelli e Giuseppe Gesmundo, rispettivamente segretario generale della Filctem Cgil e segretario nazionale Cgil dopo l'incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'area industriale di Brindisi. 'Se il Governo continua ad avallare questo piano di dismissione della chimica di base si assume una grave responsabilita' politica', hanno aggiunto, sottolineando che 'la decisione di Eni Versalis determinera' gravi conseguenze occupazionali che, tra diretti e indotto, solo in Sicilia in Puglia rischia di coinvolgere 20mila persone e di mettere in ginocchio l'intera economia di quei territori', ponendo rischi anche per 'tutti gli altri siti di Versalis a Ferrara, Ravenna, Mantova, Porto Marghera, Porto Torres pregiudicandone le attivita' e la tenuta occupazionale'.

Nell'incontro di oggi per Brindisi, il rappresentante del Mimit ha proposto al gruppo di riflettere sulle scelte fatte e di prevedere la continuita' produttiva mantenendo in marcia il cracking di Brindisi. La risposta dell'azienda e' stata negativa. 'Come sindacato consideriamo la proposta avanzata dal ministero percorribile anche se parziale. Il Governo deve chiedere a Eni-Versalis di modificare il suo piano e mantenere la chimica di base nel Paese. Come dichiarato dal Ministro negli incontri tecnici, seguira' la convocazione del tavolo politico entro la fine di gennaio nel quale ribadiremo con forza la nostra totale contrarieta' a questo piano', hanno concluso Falcinelli e Gesmundo.

