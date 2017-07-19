Eni: avvio iter autorizzativo Via per trasformazione sito Priolo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 ott - Verranno costruiti, oltre all'impianto Ecofining, una unita' per il pretrattamento delle biomasse e un impianto per la produzione di idrogeno. La bioraffineria a Priolo sara' la seconda in Sicilia, dopo quella a Gela attiva dal 2019, e produrra' con la massima flessibilita' biocarburanti HVO diesel per il trasporto stradale, marino e ferroviario e SAF-biojet per il settore aereo; il termine dei lavori e' previsto entro la fine del 2028. L'impianto Versalis Hoop verra' sviluppato sulla base della tecnologia proprietaria della societa' chimica di Eni per il cosiddetto 'riciclo chimico', tramite pirolisi di rifiuti in plastica mista da imballaggio. Avra' una capacita' produttiva di 40 mila tonnellate/anno e una produzione stimata di circa 32 mila tonnellate/anno di olio da pirolisi. A giugno e' stato avviato nello stabilimento Versalis di Mantova l'impianto demo di Hoop, e quello di Priolo sara' il primo di taglia industriale. Grazie a questa tecnologia, complementare al riciclo meccanico, si possono trasformare i rifiuti in plastica mista in materia prima con la quale realizzare nuovi prodotti plastici idonei a ogni applicazione, comprese quelle per il contatto con gli alimenti e per l'imballaggio farmaceutico. Hoop ha origine da un progetto congiunto con la societa' italiana di ingegneria S.R.S. Il piano di trasformazione del sito industriale di Priolo, annunciato nell'ottobre 2024 e ratificato dall'accordo sottoscritto a marzo scorso al ministero delle Imprese, conferma gli obiettivi di decarbonizzazione di Eni e delle sue societa'.

