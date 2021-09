Eni: avvia a Gela costruzione impianto di trattamento gas di Argo-Cassiopea

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 set - Eni annuncia l'avvio dei lavori di costruzione dell'impianto di trattamento del gas che verra' estratto dai giacimenti di Argo e Cassiopea. Il progetto, uno dei piu' importanti del Protocollo d'Intesa per l'area di Gela del 2014, e' in linea con la strategia di Eni di valorizzare il gas naturale come fonte energetica a basse emissioni. I lavori di costruzione, installazione e messa in produzione avranno una durata di quasi tre anni, prevedendo investimenti per oltre 700 milioni. L'avvio della produzione di gas e' previsto nella prima meta' del 2024. Il gas (99% metano) estratto dai giacimenti Argo e Cassiopea e trattato dall'impianto di Gela avra' una portata di picco equivalente a piu' di sette volte l'attuale produzione di gas in Sicilia e a piu' del 30% dei consumi gas della regione. L'estrazione dai campi offshore avverra' tramite uno sviluppo interamente sottomarino senza emissioni e privo di impatto visivo a mare. Il gas verra' poi inviato al nuovo impianto di trattamento, all'interno dell'area della raffineria di Gela, tramite una linea sottomarina di 60 chilometri di lunghezza. L'approdo sulla costa ripristinera' una struttura gia' esistente e ora in disuso ad est del pontile di raffineria. Il gas verra' infine immesso nella rete di distribuzione nazionale Snam. L'impegno continuo di Eni nel ricercare soluzioni a elevata sostenibilita' ha portato all'identificazione di uno scenario di sviluppo ottimizzato del progetto che ha tra i principali punti di forza: la sostenibilita' ambientale, la valorizzazione del territorio e le sinergie con la raffineria di Gela e la riqualifica dell'area industriale.

