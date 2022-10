Eni: al Quirinale consegnati gli Eni Award 2022, i 'Nobel dell'energia'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 ott - Assegnati gli Eni Award 2022. Si e' svolta oggi al Palazzo del Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della presidente di Eni Lucia Calvosa e dell'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, la tradizionale cerimonia di premiazione del premio, giunto quest'anno alla sua quattordicesima edizione. Conosciuto anche come il 'Nobel dell'Energia', il premio, come ha sottolineato Calvosa, "e' ben piu' che un semplice premio aziendale, e' un punto di riferimento della ricerca nei settori dell'energia e dell'ambiente, due settori cruciali per il dibattito internazionale e testimonia l'importanza che la ricerca scientifica e l'innovazione hanno per Eni". Dalla sua istituzione nel 2008 le candidature sono state piu' di diecimila. La Commissione Scientifica, che ha valutato le ricerche presentate, e' composta da scienziati che appartengono ai piu' avanzati istituti di ricerca a livello mondiale e negli anni ha visto la partecipazione di 6 Premi Nobel. Anche quest'anno Eni, attraverso Joule, la sua Scuola per l'Impresa, ha assegnato la Menzione speciale Eni Joule for Entrepreneurship, destinata a team, spin off universitari, startup e volto a favorire l'applicazione, la valorizzazione e il trasferimento delle tecnologie promuovendo nel contempo la creazione di un ecosistema dell'innovazione sostenibile."Serve un sistema energetico che non sia in contraddizione con lo sforzo sul cambiamento climatico, queste due cose devono marciare insieme. Per questo gli Eni Award da qualche anno puntano a tematiche che coniugano questi temi. Abbiamo investito 7 miliardi di euro in 6-7 anni in ricerca sul tema, abbiamo 1.500 ricercatori e 7 centri di ricerca; serve pero' che questa ricerca abbia un 'time to market' veloce, per passare dalla ricerca e tecnologia a processi applicativi industriali. La scienza anche nelle sue piu' piccole componenti deve trovare un'applicazione" ha aggiunto l'ad Descalzi.

