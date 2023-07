Engie: installa 10mila pannelli solari su 21 supermercati Conad Adriatico

Saranno risparmiate 1.500 ton. CO2 all'anno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 lug - I supermercati di Conad Adriatico saranno in grado di produrre il 50% di energia utile grazie a impianti fotovoltaici progettati, installati e gestiti da Engie Italia. L'accordo tra il gruppo energetico e uno dei primari operatori in ambito Gdo riguarda 21 supermercati a marchio Conad situati in Puglia (9), Abruzzo (8) e Marche (4). Il programma di investimenti prevede la realizzazione di impianti "chiavi in mano" su immobili di proprieta' Conad. Gli impianti fotovoltaici, con una potenza di 4,3 MW e taglie dai 100 kWp a 1 MWp, saranno tutti destinati all'autoconsumo e andranno a coprire in media la meta' del fabbisogno energetico dei supermercati. Saranno installati oltre 10mila pannelli, che entreranno man mano in funzione entro il 2024. L'energia rinnovabile evitera' di immettere nell'atmosfera circa 100 tonnellate di CO2 ogni anno in ogni sito, cioe' in tutto 1.500 tonnellate di CO2 all'anno, come la piantumazione di 900 alberi.

Com-Pan

(RADIOCOR) 04-07-23 11:24:55 (0245)ENE,UTY 5 NNNN