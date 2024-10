Engie: inaugura maxi impianto solare termico in Piemonte

-250 tonnellate emissioni CO2 l'anno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ott - E' stato inaugurato a Racconigi, in provincia di Cuneo, uno tra i piu' grandi impianti solari termici della rete di teleriscaldamento in Italia ad opera di Engie. Il progetto e' costituito da oltre 500 pannelli solari termici che, con una superficie di 1000 mq e una potenza di picco superiore a 700 KWt, forniranno energia rinnovabile, riducendo significativamente l'impatto ambientale. Attualmente la rete di teleriscaldamento di Racconigi fornisce riscaldamento e acqua calda sanitaria a 120 utenze tra cui condomini, edifici comunali, chiese e ambulatori. L'impianto solare consentira' di ridurre 250 tonnellate di CO2 di emissioni in atmosfera all'anno, equivalente al beneficio ambientale di 5.000 alberi, produrra' 917 MWh all'anno di energia termica, che nel periodo estivo sara' in grado di coprire il totale del fabbisogno della rete. Durante la stagione invernale, il sistema solare termico dara' un importante contributo alla produzione di calore dell'impianto, riducendo i consumi di gas metano, con una conseguente riduzione delle ore di funzionamento delle caldaie dell'impianto e di conseguenza un minore impatto ambientale. Delle 350 reti di teleriscaldamento presenti oggi in Italia, solo cinque hanno sperimentato l'integrazione con un impianto solare termico e quello di Racconigi e' tra i piu' grandi del paese.

