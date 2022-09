Engel & Volkers: obiettivo espansione in Italia, nuovo Market Center a Bologna in 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Capri, 27 set - Il mercato di alta gamma e' in costante crescita, nonostante la crisi del settore post pandemia. I risultati del primo semestre di Engel & Volkers, gruppo internazionale attivo nell'intermediazione di immobili di pregio, riflettono questa tendenza. E vanno nella stessa direzione anche le previsioni di crescita futura nel nostro in Italia. 'Le regioni su cui puntera' il gruppo per la propria espansione in Italia saranno Emilia Romagna, Veneto, Puglia, Liguria e Toscana. Un progetto di ampio respiro, dunque, che prevede l'assunzione di circa 150 agenti entro la fine del 2022', ha detto Tomaso Aguzzi, Ceo di Engel & Volkers Italia, presentando la strategia del network. Oltre all'espansione di punti vendita in franchising in Italia la societa' punta a espandersi anche con asset proprietari, i Market Center (agenzie immobiliari che coprono un'area di mercato molto piu' ampia e dove lavorano fino a 300-350 agenti immobiliari in un'unica sede in base alla dimensione della zona da coprire). 'Ad oggi in Italia e' presente il Market Center di Roma. Per l'inizio del prossimo anno ci espanderemo con un Market Center su Bologna in quanto localita' strategica per l'elevato numero di transazioni immobiliari annuali che si registrano sul territorio', ha detto Aguzzi.

