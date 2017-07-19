Enfinity Global: supera 500 MW capacita' solare installata in Italia

e raggiunge quasi 1 TWh annuo di produzione solare in Paese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 lug - Enfinity Global, attivo nel settore delle energie rinnovabili, ha raggiunto 535 MW di capacita' solare operativa in Italia in soli tre anni. Lo ha reso noto la societa' in un comunicato. Il risultato e' stato raggiunto grazie a un portafoglio di 18 impianti fotovoltaici localizzati tra il viterbese, nel Lazio, e il ferrarese, in Emilia-Romagna. Complessivamente, questi asset sono progettati per generare fino a 938,4 GWh di energia rinnovabile all'anno, un volume equivalente al fabbisogno elettrico annuo di circa 350.000 famiglie, pari a una popolazione residente comparabile a quella della citta' di Napoli. Grazie a questa produzione si possono evitare 290.904 tonnellate di CO2equivalenti, pari all'impatto ambientale di quasi 120.000 automobili rimosse dalla circolazione per un anno. In piu', secondo i dati Elemens, infatti, la societa' e' oggi il secondo operatore in Italia per capacita' fotovoltaica autorizzata, avendo superato la soglia di 1 GW. Anche nel comparto dell'accumulo energetico l'azienda sta consolidando la propria presenza, con circa 600 MW di progetti Bess (Battery Energy Storage System) gia' autorizzati. Numeri che si inseriscono all'interno di una pipeline complessiva di 9,1 GW, tra progetti fotovoltaici e sistemi di accumulo Bess.

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