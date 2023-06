Enertronica Santerno: Oxy Capital e illimity Bank investono oltre 20 mln per rilancio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 giu - Nuova operazione di Oxy Capital nel settore della transizione energetica. Oggi Enertronica Santerno ha depositato il ricorso per la richiesta di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, si avvia a conclusione il processo di riorganizzazione finanziaria della societa'. A seguito dell'Omologa da parte del Tribunale di Bologna Oxy Capital, in partnership con gli azionisti storici Gruppo Carraro e NTS, acquisira' il controllo del Gruppo Santerno e supportera' la societa' nel turnaround industriale e finanziario.

L'operazione, resa possibile dal supporto finanziario di illimity Bank per oltre 20 milioni, - riferisce una nota - realizza la prima composizione negoziata della crisi, su una societa' quotata su Borsa italiana ed adotta una struttura fortemente innovativa per la tutela degli interessi di tutti gli stakeholders, attraverso la conversione delle obbligazioni in azioni speciali, destinate anch'esse alla quotazione, il congelamento dei crediti finanziari a garanzia Sace e la loro soddisfazione alla Dismissione, nonche' con accordi mirati con i creditori commerciali.

Complessivamente oltre il 75% dei creditori per 50 milioni di ha aderito agli accordi, dimostrando nei fatti la propria fiducia nel rilancio aziendale.

Enertronica Santerno, con oltre 12 GW installati, e' un leader tecnologico italiano nel settore degli inverter fotovoltaici, di grandi dimensioni, cosiddetti 'utility scale', di cui e' stato uno dei pionieri con realizzazioni in Italia e nel mondo ed e' anche un operatore storico negli inverter per automazione industriale. Il riassetto industriale e finanziario e l'ingresso di Oxy e' mirato a supportare la managerializzazione e lo sviluppo della societa' per cogliere appieno le opportunita' della 'green transition' e dello sviluppo del fotovoltaico e dello storage. In quest'ultimo ambito ed a riprova della propria eccellenza tecnologica, Santerno ha recentemente finalizzato una partnership con un operatore di primario standing internazionale per lo sviluppo e la fornitura di circa 1,5GW di inverter nell'ambito di applicazioni Smart Grid e Storage.

