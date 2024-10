Energia: Renexia e Ming Yang siglano contratto Feed per parco eolico in Sicilia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 ott - La societa' italiana Renexia (gruppo Toto) e la cinese Ming Yang hanno firmato il contratto per il Front-End Engineering Design (Feed) del progetto Med Wind, un parco eolico galleggiante da 2,8 GW al largo delle coste siciliane. Il contratto arriva dopo l'incontro con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e la firma da parte di entrambe le societa' di un Memorandum of Understanding con il Mimit per l'avvio della produzione in Italia delle nuove turbine MySE da 18,8 MW, un progetto che creera' per oltre 1.300 nuovi posti di lavoro. In particolare, si indica nella nota che il parco eolico utilizzera' appunto le turbine da 18,8 MW (MySE 18-292), di Ming Yang che saranno prodotte in Italia e per le quali e' gia' stata avviata l'Analisi Integrata dei Carichi e il cui prototipo e' gia' operativo con successo.

L'incontro segue la firma, nell'agosto scorso, del Protocollo d'intesa che ha aperto la strada al nuovo investimento, in grado di creare oltre 1.300 posti di lavoro qualificati a tempo indeterminato e di aprire promettenti prospettive per l'avvio di un settore industriale in grado di rispondere alle esigenze del mercato euromediterraneo.

