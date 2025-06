Energia: piano da 7,5 mln start up Green Independence ammesso a bando Puglia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 giu - La start up pugliese delle tecnologie per le rinnovabili Green Independence ha ottenuto l'ammissibilita' per un piano di investimenti da 7,5 milioni di euro, di cui 5,2 a fondo perduto, nell'ambito del bando Pia (Programma Integrato di Agevolazioni) della Regione Puglia. La misura sostiene la crescita competitiva di start up innovative, piccole e medie imprese pugliesi.

L'ammissibilita' al bando, si legge nella nota, consentira' di industrializzare la tecnologi Soleidon, pannello solare multifunzionale progettato da Green Independence che integra "in un'unica unita' la produzione di energia solare e la desalinizzazione o depurazione di acque marine e reflue".

La start up dovra' ora presentare il progetto esecutivo dettagliato che, una volta superata l'istruttoria di Puglia Sviluppo, potra' essere emessa la delibera di concessione definitiva.

Tra i requisiti necessari, sotto il profilo finanziario, c'e' la dimostrazione della capacita' di coprire la quota non agevolata del piano, pari a 2,3 milioni di euro. Green Independence ha avviato un round di raccolta da 2 milioni che si aggiungerebbero ai 500mila gia' disponibili mentre per il 2026 prevede di raccogliere altri 5 milioni per espandere la capacita' produttiva.

