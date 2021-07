Energia: per la utility Levigas vendite per 25,6 mln nel 2020

Utile stabile a 0,5 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 lug - Nonostante un contesto caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 e dalla conseguente grave crisi economica, Levigas ha chiuso il 2020 conseguendo risultati positivi in tutti i principali indicatori economico finanziari, registrando un fatturato di 25,6 milioni di euro e confermando un risultato operativo di 0,5 milioni di euro, in linea con l'anno precedente. E' quanto riferisce una nota.

Nel 2020 e' stata ampliata e rafforzata la rete di uffici locali, in particolar modo nelle regioni Puglia e Molise, mentre sono in programma nuove aperture in tutta Italia, privilegiando realta' cittadine di medio-piccola dimensione, con l'obiettivo di incrementare del 40% la base clienti in due anni. 'In un contesto difficile, caratterizzato dalla pandemia ancora in corso, Levigas conclude il suo ottavo esercizio mantenendo tutti gli indicatori di performance positivi e stabili rispetto allo scorso anno. Questi risultati attestano l'efficacia del piano industriale e della strategia finora perseguita, che hanno permesso la realizzazione di importanti sinergie e creato le basi per ambiziosi piani di ulteriore sviluppo. Sempre di piu' Levigas si accredita come operatore attento alle realta' locali e vicino ai propri clienti' ha affermato Flavio Augusto Battista, amministratore unico di Levigas.

