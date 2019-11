Energia: per la friulana Bluenergy 2018/1019 in utile per 16 milioni

Con nuovo piano punta a incremento ricavi e M&A mirata (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 nov - Bluenergy, multiutility nata in Friuli Venezia Giulia e diffusa ormai in tutto il Nord-Est con circa 300mila clienti, ha archiviato l'esercizio 2018/2019 (chiuso allo scorso 30 giugno) con un fatturato di 336 milioni (in crescita del 32%), un Ebitda di gruppo pari a 26,3 milioni (da 25,4 milioni) e un risultato netto di 16 milioni, a fronte di una posizione finanziaria netta di 22,8 milioni e di investimenti per 2 milioni. 'Sono numeri che confermano la nostra solidita' finanziaria e la capacita' di crescere, diversificando il business in un mercato sfidante come quello energetico', ha sottolineato a Radiocor l'ad Alberta Gervasio. Buenergy, che fa riferimento alla famiglia Curti, quest'anno aveva anche partecipato alla gara per la maxi partnership con Ascopiave, poi vinta da Hera. In ogni caso, aggiunge Gervasio, ormai siamo un player di riferimento in tutto il Nord Est nella fornitura di elettricita', gas e servizi e ritengo che le nostre attuali dimensioni ci permettano di rafforzarci ancora facendo valere le nostre specificita', guardando anche a un M&A mirata. Ad oggi, il 70% del retail di Bluenergy e' nel Nord Est, anche se ha iniziato a espandersi anche in Piemonte e in Lombardia, 'ma molto dipendera' anche dall'eventuale liberalizzazione del mercato, sulle cui tempistiche ci sono ancora diverse incognite', aggiunge il manager. Il nuovo piano industriale al 2024 (recentemente approvato) della multiutility prevede un aumento dei ricavi da 336 a 460 milioni con un forte focus sui servizi a valore aggiunto e sull'efficienza energetica.

