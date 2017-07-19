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            Energia: per Acl finanziamento da fondo Qualitas per sistemi accumulo a batteria

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mag - Acl Energy, specializzata nei sistemi di accumulo di energia a batteria, ha perfezionato la sottoscrizione di un finanziamento con Qualitas Energy, fondo di investimento spagnolo specializzato nelle infrastrutture per le energie rinnovabili.

            Attraverso le risorse raccolte, Acl Energy - assistita da Equita come financial advisor - finanziera', infatti, la propria quota di minoranza per la costruzione di due sistemi di accumulo di energia a batteria (Bess) da 211 MW localizzati rispettivamente in Lombardia e Puglia "sviluppati e costruiti in partnership con un importante gruppo industriale specializzato in infrastrutture energetiche".

            L'operazione si configura, riporta una nota, come uno dei primi finanziamenti dedicati a sistemi di accumulo a batteria in Italia.

            fon.

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            (RADIOCOR) 26-05-26 16:50:44 (0572)ENE 5 NNNN

              


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