Energia: per Acl finanziamento da fondo Qualitas per sistemi accumulo a batteria
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mag - Acl Energy, specializzata nei sistemi di accumulo di energia a batteria, ha perfezionato la sottoscrizione di un finanziamento con Qualitas Energy, fondo di investimento spagnolo specializzato nelle infrastrutture per le energie rinnovabili.
Attraverso le risorse raccolte, Acl Energy - assistita da Equita come financial advisor - finanziera', infatti, la propria quota di minoranza per la costruzione di due sistemi di accumulo di energia a batteria (Bess) da 211 MW localizzati rispettivamente in Lombardia e Puglia "sviluppati e costruiti in partnership con un importante gruppo industriale specializzato in infrastrutture energetiche".
L'operazione si configura, riporta una nota, come uno dei primi finanziamenti dedicati a sistemi di accumulo a batteria in Italia.
fon.
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