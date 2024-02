Energia: in Abruzzo partono gare su idroelettrico, ondata di ricorsi dei big

A2A si rivolge al Tar: chiede annullamento previa sospensiva (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 feb - La pubblicazione del primo bando di gara, in assoluto, sulle concessioni idroelettriche scadute scatena la reazione, con tanto di ricorsi al Tar, dei principali operatori energetici italiani, a partire da A2A. L'oggetto del contendere sono tre piccole derivazioni idroelettriche in Abruzzo, per circa 70 MW, che facevano capo a due autoproduttori (le aziende Burgo e Bussi) e ad Acea, su cui l'Agenzia Regionale ha approvato il bando di gara lo scorso 31 dicembre, fissando la dead line per le offerte il 26 febbraio. Un blitz, con tempi strettissimi, al quale A2A ha reagito presentando ricorso al Tar, ma anche Enel e Acea si sarebbero mossi in questa direzione.

Il gruppo guidato da Renato Mazzoncini, come ricostruito da Radiocor, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del bando di gara. Il motivo? Secondo A2A, la procedura 'e' fondata su una normativa regionale che solleva dubbi di costituzionalita' e i cui profili di illegittimita' impediscono di poter predisporre un'offerta seria ed affidabile, nonche' di farlo nel brevissimo termine concesso'.

I ricorsi di Enel e A2A sulla sospensiva saranno discussi settimana prossima, ma un primo effetto lo hanno gia' sortito: l'Agenzia regionale ha posticipato all'8 aprile i termini per le offerte.

