Energia: Green Arrow e Stern rinnovano impianto fotovoltaico in Sicilia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 gen - Green Arrow Capital e Stern Energy completano l'intervento di riammodernamento dell'impianto fotovoltaico di Partanna, in provincia di Trapani, di proprieta' del gruppo di investimento e gestito dal 2023 dalla societa' di servizi per il fotovoltaico con una capacita' installata di 10 MW e una produzione annua di oltre 12 GWh.

Il "revamping", si legge in una nota, ha consentito di ottimizzare le performance complessive dell'impianto, portando la disponibilita' operativa verso i livelli di massima efficienza teorica (circa 99%) e generando un aumento della produzione pari a circa 3.000 MWh/anno. Questa operazione "rientra nella ampia pipeline strategica di Green Arrow Capital per il raggiungimento dell'efficientamento degli impianti in esercizio, rendendoli tecnologicamente sempre piu' performanti, aumentandone la capacita' di produzione di energia rinnovabile, riducendo l'intensita' delle attivita' manutentive, ottimizzandone l'affidabilita' operativa e preservandone il valore nel lungo periodo".

Dal suo ingresso nel portafoglio di Green Arrow, dice la societa', l'impianto ha generato oltre 112GWh di energia rinnovabile, pari al consumo energetico di piu' di 40 mila famiglie e contribuendo ad evitare l'emissione di circa 60 mila tonnellate di CO2.

fon.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 27-01-26 11:14:30 (0265)ENE 5 NNNN