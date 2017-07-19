Energia: fondo Equita Green Impact investe in parchi eolici Campania e Basilicata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - Il fondo infrastrutturale dedicato alle rinnovabili Equita Green Impact Fund perfeziona l'investimento per due parchi eolici a Castelpagano in Campania e a Rapone in Basilicata.

I progetti hanno una potenza complessiva di 53,6 MW (9 turbine) e sono gia' in fase ready-to-build. Il fondo quale partner finanziario, lo sviluppatore Cogein Energy e l'advisor MFZ Angels sono tutti coinvolti quali soci nell'operazione: piu' in dettaglio, il fondo EGIF - che nel 2025 ha chiuso la raccolta con 156,8 milioni - ha acquisito una quota di minoranza delle SPV e si e' impegnato a sostenere l'intero fabbisogno finanziario per la costruzione dei parchi eolici mediante un finanziamento soci in modalita' debito mezzanino; Cogein Energy ha mantenuto la maggioranza delle SPV e assicurera' la continuita' operativa ; MFZ Angels, infine, ha partecipato attivamente all'operazione sottoscrivendo una quota del 5% delle SPV.

Per EGIF, si legge in una nota, la struttura dell'operazione presenta uno scenario di rischi fortemente mitigato, grazie alla presenza dello sviluppatore come socio di maggioranza e dell'advisor come co-investitore, fattori che garantiscono totale allineamento degli interessi sotto il profilo industriale del progetto.

fon.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 26-02-26 14:52:20 (0541)ENE 5 NNNN