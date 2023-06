Energia: Exxon e Chevron verso accordo per trivellazioni gas in Algeria

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 02 giu - Exxon Mobil e Chevron sono in trattative avanzate con l'Algeria per un accordo che permetterebbe ai colossi energetici statunitensi, per la prima volta, di trivellare nel Paese nordafricano. Lo scrive il Wall Street Journal, che ha intervistato il ministro dell'Energia algerino, Mohamed Arkab. L'accordo potrebbe essere finalizzato entro la fine dell'anno. L'Algeria e' un Paese ricco di gas naturale e sta diventando un fornitore sempre piu' importante per l'Europa, dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Sonatrach, la compagnia statale di gas e petrolio, sta negoziando con le due societa' un accordo che si concentrerebbe sul gas convenzionale e sull'enorme riserva di gas di scisto, considerata la terza piu' grande del mondo. Nel premercato, i titoli di Chevron ed Exxon Mobil sono in rialzo dell'1,1%.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 02-06-23 14:20:30 (0284)ENE 5 NNNN