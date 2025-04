Energia: Descalzi, piano comune europeo? Difficilmente si trovera' punto comune

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - In Europa "l'energia non e' in mano agli Stati come in Qatar, Arabia Saudita, Russia, ma ai privati. Fare un piano unico in cui si fanno acquisti assieme, fare una politica comune" sono "secondo me parole che rimarranno tali. Ho la convinzione che difficilmente si arrivera' a trovare un punto comune su un'unificazione energetica europea". Lo ha detto Claudio Descalzi, ad di Eni, in occasione della presentazione del settimanale 'Moneta'.

Sim

(RADIOCOR) 17-04-25 18:41:44 (0723)ENE 5 NNNN