Energia: cordata Equitix-Tages pronta a offerta per idroelettrico trentino

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 5 giu - In dirittura d'arrivo l'offerta della cordata Equitix-Tages per l'idroelettrico trentino. E' attesa in queste ore - secondo quanto risulta a Radiocor - la proposta vincolante del veicolo, partecipato anche da alcune istituzione finanziarie locali, per il 40% di Hydro Dolomiti Energia, messo in vendita da Macquarie per logiche di rotazione di portafoglio.

Il pacchetto e' ghiotto: alla societa', controllata con il restante 60% dalla utility trentina Dolomiti Energia, fanno capo 22 centrali idroelettriche (piu' altri piccoli impianti) per una potenzia installata superiore a 1,3 GW. Sul riassetto si ragiona da diverso tempo - complici anche le forti incertezze a livello nazionale sulle concessioni scadute delle grandi derivazioni alpine - ma ora arriva il dunque, proprio in quello che si annuncia un anno record per l'idroelettrico. Grazie alle fortissime precipitazioni nevose e piovose degli ultimi mesi, le dighe italiane stanno garantendo infatti una produzione di energia straordinariamente superiore alla media degli ultimi anni: basti pensare che nei primi quattro mesi dell'anno, a livello nazionale, hanno consentito alle fonti green di appaiare il fossile nella generazione di elettricita'. Anche in ragione di cio', c'e' chi sostiene - in Trentino - che la stessa Dolomiti Energia dovrebbe esaminare con cura l'opportunita' di esercitare il diritto di prelazione di cui gode sul 40% messo in vendita da Macquarie. Il dibattito a livello politico (e non solo) nelle ultime settimane e' stato intenso, anche perche' le cifre in ballo sono rilevanti: circa 400 milioni, considerato che tutta Hydro Dolomiti viene valutata circa 1 miliardo di euro. Nessuna opzione, al momento, e' dunque esclusa.

