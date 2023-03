Energia: Adnoc, 3,8 mld $ per decarbonizzare operazioni offshore, target 15 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 mar - Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), gruppo integrato e diversificato del settore energetico e petrolifero degli Emirati Arabi Uniti, prosegue con gli sforzi in ottica di transizione energetica e decarbonizzazione. "Ci siamo impegnati per ridurre le emissioni del 25% entro il 2030 e per raggiungere il net-zero entro il 2050. Abbiamo investito 3,8 miliardi di dollari per decarbonizzare le nostre operazioni offshore, con l'obiettivo di ridurre l'impronta di carbonio offshore di Adnoc fino al 50%", ha detto Hanan Balalaa, vicepresidente, nuove energie e idrogeno, di Adnoc, durante la tappa emiratina di "Road to Trento 2023", terzo appuntamento internazionale del Festival dell'Economia di Trento, organizzato da Il Sole 24 Ore e Trentino Marketing, per conto delle istituzioni trentine. Adnoc prevede di arrivare a 15 miliardi entro il 2030 per sostenere progetti di decarbonizzazione. "Abbiamo sviluppato varie soluzioni per la decarbonizzazione, lavoriamo anche sulla cattura delle emissioni e su questo vediamo delle opportunita'. La collaborazione e' un fattore importante per accelerare", ha detto la manager, citando anche "la lunga storia di collaborazione con Eni" negli Emirati Arabi. Anche sull'idrogeno, il colosso energetico sta "compiendo passi importanti per sviluppare questo mercato, che giochera' un ruolo sempre piu' importante", ha detto Balalaa, sottolineando che il gruppo "ad oggi e' molto competitivo e ad Abu Dhabi ha un posizionamento felice che ci consentira' di realizzare le infrastrutture necessarie. Sono previsti impianti di produzione e stiamo investendo in una delle aziende piu' grandi che si occupano di green energy".

