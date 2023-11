Energia: A2a stima 800 mln di investimento per idroelettrico in Calabria -2

Mazzoncini, idroelettrico fornisce 40% energia green paese (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 nov - L'energia idroelettrica rappresenta la prima delle fonti rinnovabili in Italia, fondamentale inoltre per traguardare gli obiettivi del Pniec. Grazie all'abbondanza di acqua alla quale e' stato abituato, il nostro Paese genera il 18% del proprio PIL.

Tuttavia, nel 2022 i prolungati periodi di siccita' hanno determinato una riduzione della disponibilita' di questa risorsa di 36 miliardi di metri cubi, per un volume pari a 60 volte il lago Trasimeno. Questi temi cruciali per il futuro del Paese sono stati al centro dell'appuntamento di questa mattina, realizzato da A2A in collaborazione con 24 ORE Eventi e Il Sole 24 Ore, che ha coinvolto istituzioni e rappresentanti delle imprese, delle associazioni e del mondo scientifico.

'L'idroelettrico fornisce il 40% dell'energia green del Paese, il suo apporto all'interno del mix energetico rinnovabile necessario per raggiungere gli obiettivi del Pniec al 2030 e' quindi strategico', commenta Renato Mazzoncini, ad di A2A. 'Tra il 2013 e il 2021 in Calabria questo settore ha contribuito per il 24% alla produzione green totale che nel 2022, a causa degli effetti del climate change, ha registrato un calo significativo. Per questi motivi e' urgente investire in progetti per lo sviluppo e l'efficientamento delle infrastrutture presenti in questo territorio e a tale fine abbiamo stimato che sono necessari circa 800 milioni di euro in dieci anni'.

Il Gruppo, secondo player a livello nazionale per potenza da fonti rinnovabili installata, ha una presenza importante in Calabria, dove produce il 55% dell'energia idroelettrica totale, gestisce il piu' grande impianto idroelettrico del Sud Italia e sta continuando a investire per realizzare progetti per lo sviluppo e l'efficientamento delle infrastrutture necessarie all'attivita' dei nuclei produttivi. Senza acqua. Troppa acqua e' stata inoltre l'occasione per confermare la disponibilita' di A2A a condividere con gli stakeholder locali le proprie competenze con l'obiettivo di studiare e realizzare nuove attivita' per contribuire concretamente allo sviluppo della Regione, rinnovando lo spirito di collaborazione con il quale il Gruppo opera nei confronti delle comunita' calabresi e delle amministrazioni che le rappresentano. L'evento, introdotto dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, e' stato aperto dal sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro e dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Valentina Tamburini, head of strategy A2A, ha presentato lo stato dell'arte e il valore dell'acqua come risorsa nella regione Calabria. Hanno preso parte all'evento anche Gianluca Gallo, assessore Agricoltura Regione Calabria, Rosaria Succurro, presidente Anci Calabria, Loredana Antronico, ricercatrice presso l'Istituto di Ricerca per la Protezione Geo-Idrologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Paola Cannavo', professoressa associata di Tecnica Urbanistica Universita' della Calabria e responsabile del laboratorio SosTe-Strategie sostenibili per il territorio, Lorenzo Giussani, direttore Business Unit Generazione & Trading di A2A, Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria e Roberta Rotundo, ingegnere Centro Funzionale Multirischi Arpa Calabria.

