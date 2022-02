Enel: Zingaretti, no riconversione a gas centrale Civitavecchia notizia importante

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 feb - "Nessuna riconversione a gas della centrale Enel di Civitavecchia.

Enel ha ascoltato il territorio e, considerate le esigenze aggiornate del sistema elettrico nell'area, non ha candidato l'impianto di Civitavecchia all'asta di Terna per il capacity market. Il risultato e' definitivo. E' una notizia importante che arriva per il territorio di Civitavecchia e per tutta la regione, in relazione agli obiettivi di decarbonizzazione che l'Europa ci assegna e che come Lazio vogliamo raggiungere.

Sono contento perche' abbiamo sempre creduto nella forza dell'iniziativa politica e che il sostegno alle giuste istanze avrebbe prodotto risultati. Grazie a questa novita' ora possiamo rilanciare la sfida del superamento del carbone, concentrandoci sulle alternative che da tempo stiamo discutendo, come le energie rinnovabili e il progetto di logistica che, in particolare, come abbiamo gia' sostenuto rappresenta il futuro del territorio. Siamo pronti a rilanciare su progettualita' innovative, creando un distretto per le rinnovabili e incrementando nuove funzioni produttive'. Lo ha dichiarato in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Dca

(RADIOCOR) 23-02-22 11:36:59 (0284)ENE,PA 5 NNNN