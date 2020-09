Enel: Venturini, su economia circolare serve sforzo coordinato e strategia chiara

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 set - L'adozione su larga scala dell'economia circolare "richiede uno sforzo coordinato, volto a reimmaginare e riconfigurare, in ottica circolare, molti se non addirittura tutti gli schemi produttivi e i modelli di business", come sta accadendo attraverso la riprogettazione e la proposizione di un nuovo modello del sistema energetico, con il graduale abbandono dei combustibili fossili a favore delle rinnovabili e dell'elettricita' "come vettore per la completa decarbonizzazione di tutti i settori". Lo ha detto Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X, durante la presentazione di una ricerca sull'economia circolare realizzata da Fondazione Enel e The European House - Ambrosetti in collaborazione con Enel e Enel X e presentata al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. Secondo Venturini, la poca chiarezza su cosa significhi essere circolari e, di conseguenza,l'assenza di strumenti adeguati a misurare e monitorare l'economia circolare "erano due dei principali ostacoli alla transizione circolare", mentre occorre "muoversi verso una visione e una strategia chiara, con obiettivi misurabili, strumenti di cui l'Europa e tutte le aziende necessitano per porsi al centro non solo della transizione energetica, ma anche del passaggio da un modello di sviluppo lineare ad uno circolare'. Proprio per questo, ha concluso Venturini, "occorre formare tutta la filiera in modo da trarre giovamento dell'economia circolare. Il compito e l'obiettivo di Enel X e' dare un seguito da un punto di vista pratico alle domande che emergono sul piano teorico

Cerchiamo di portare la filosofia dell'economia circolare all'interno del nostro settore industriale".

