Enel: Starace, piano al 2022 solido, alzato target utile netto ordinario 2021

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 nov - 'Il piano che presentiamo oggi evidenzia il successo del modello di business sostenibile e integrato che abbiamo adottato fin dal 2015 per cogliere le opportunita' nel settore energetico legate ai trend globali della decarbonizzazione e dell'elettrificazione.'. L'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace presenta il piano 2020-2022 evidenziando 'il modello di business sostenibile che abbiamo costruito ed e' in linea con i due trend globali che stanno cambiando il settore energetico: decarbonizzazione ed elettrificazione'. 'La solidita' di questo piano strategico e la significativa visibilita' sui risultati ci consentono di confermare il target di utile netto ordinario di Gruppo per il 2020 e di aumentare quello del 2021 rispetto al piano precedente, oltre a fissare nuovi incrementi nei target dell'Ebitda e dell'utile netto ordinario per il 2022. Analogamente, possiamo confermare la nostra politica triennale sul dividendo minimo per azione, rivedendone al rialzo i target del 2020 e 2021 rispetto al piano dell'anno scorso e fissando un nuovo dividendo minimo per azione in aumento a 40 centesimi di euro per il 2022'.

