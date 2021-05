Enel: Starace, confermiamo target crescita Ebitda e utile netto ordinario 2021 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 mag - Nel 2021, secondo l'evoluzione prevedibile contenuta nel comunicato sul trimestre, si prevede: l'accelerazione degli investimenti in rinnovabili a supporto della crescita industriale e nell'ambito della politica di decarbonizzazione adottata; la crescita degli investimenti finalizzati al miglioramento della qualita', della resilienza e della digitalizzazione delle reti di distribuzione; l'incremento degli investimenti dedicati all'elettrificazione dei consumi e alla massimizzazione del valore per il cliente finale, sostenuto anche dalla creazione di piattaforme globali di business. Enel ricorda che il Piano Strategico 2021-2023, fornisce anche una visione dell'evoluzione del business nei prossimi dieci anni con l'adozione di due modelli di business: quello tradizionale, detto di 'Ownership', in cui le piattaforme digitali sono promotrici del business a sostegno della redditivita' degli investimenti, e il modello di 'Stewardship', che catalizza investimenti di terzi in collaborazione con Enel, o nell'ambito di piattaforme generatrici di business.

Attraverso questi due modelli di business, nel periodo 2021-2030 il Gruppo prevede di investire oltre 150 miliardi con il modello di business di 'Ownership' e ulteriori 10 miliardi con il modello di business di 'Stewardship', mobilitando al contempo ulteriori 30 miliardi circa provenienti da terzi. A fronte di tali investimenti, si prevede che tra il 2020 e il 2030 l'Ebitda ordinario del Gruppo cresca in termini di Cagr del 5%-6%, con un utile netto ordinario in crescita del 6%-7%, sempre in termini di Cagr. Nel periodo 2021-2023, il Gruppo prevede di investire direttamente circa 40 miliardi di cui 38 miliardi tramite il modello di business di 'Ownership', e circa 2 miliardi tramite il modello di business di 'Stewardship', mobilitando al contempo 8 miliardi provenienti da terzi. Inoltre, nell'arco di piano Enel ha definito una politica dei dividendi semplice, prevedibile e interessante: gli azionisti riceveranno un dividendo fisso per azione garantito e crescente nei prossimi tre anni, con l'obiettivo di raggiungere 0,43 euro per azione al 2023.

com-Ale

