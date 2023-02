Enel: Slovenske Elektrarne connette a rete unita' 3 di Mochovche, produce energia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, - Slovenske' Elektra'rne ha connesso alla rete slovacca il primo dei due generatori dell'Unita' 3 della centrale nucleare di Mochovce e, di conseguenza, ha iniziato a immettere elettricita' in rete con la sincronizzazione del generatore al 20% della capacita' nominale del reattore. Lo rende noto Enel che e' attualmente azionista della societa' al 33% circa. L'impianto e' stato connesso alla rete meno di tre settimane dopo il via libera dell'autorita' nucleare slovacca all'avvio del reattore, rilasciato il 13 gennaio scorso. Si tratta, sottolinea la nota, di un traguardo importante per Slovenske' Elektra'rne, che ha avviato la costruzione dell'Unita' 3 di Mochovce nel 2008, e per il Gruppo Enel. La nuova capacita' di generazione, in linea con i parametri della tassonomia Ue, e' la seconda centrale nucleare di nuova costruzione a essere connessa alla rete europea in 15 anni. Una volta pienamente operativa, l'Unita' 3 di Mochovce, da 471 MW, contribuira' a ridurre la dipendenza dell'Europa dal gas, oltre a soddisfare il 13% circa del consumo totale di elettricita' in Slovacchia senza emissioni di anidride carbonica. evidenzia la nota.

L'azionista di maggioranza di SE e' Slovak Power Holding (SPH) con una quota di poco superiore al 66%. In SPH, EP Slovakia (controllata del Gruppo EPH) detiene il 50% del capitale sociale e il restante 50% appartiene a Enel Produzione S.p.A. (controllata del Gruppo Enel). La Repubblica Slovacca, attraverso il suo ministero dell'Economia, e' l'azionista di minoranza con una quota di poco inferiore al 34%.

