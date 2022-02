Enel: si aggiudica 130 MW tra nuova capacita' e rifacimenti in settima gara Gse

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 feb - Enel Green Power Italia ed Enel Produzione si sono aggiudicate nel settimo round di gare Fer indette dal Gse (Gestore Servizi Energetici) - nei contingenti 'aste' e 'registri' - 129,6 MW tra nuova capacita' rinnovabile e rifacimenti di impianti idroelettrici gia' in servizio. Della potenza complessiva aggiudicata, si legge in una nota di Enel (che precisa che per gli impianti idroelettrici il valore di potenza rappresentato e' quello di concessione), 89,2 MW sono relativi a due progetti di nuova capacita' solare, che saranno realizzati in Piemonte e Sicilia, con lavori di costruzione che verranno avviati nel 2022; 37,3 MW sono relativi a tre rifacimenti di impianti idroelettrici gia' operativi in Basilicata, Campania e Lazio. Gli ulteriori 3,1 MW hanno partecipato al contingente 'registri', per otto progetti complessivi, di cui sei progetti per nuova capacita' solare su tetti di edifici Enel e su terreni Enel - in Toscana, Lombardia e Campania -, un impianto idroelettrico in Sicilia e un progetto di rifacimento di un impianto idroelettrico esistente nelle Marche.

La settima asta per le Fonti energetiche rinnovabili del Gse, a fronte di 3.313 MW di capacita' disponibile per il contingente 'asta - nuova capacita' rinnovabile >1 MW' (Gruppo A), ha registrato una offerta complessiva di soli 1.232 MW con progetti aggiudicati per 975 MW, pari a poco meno del 30% del contingente messo a disposizione.

