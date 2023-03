Enel: nell'ex centrale di Augusta un parco fotovoltaico e un centro Cnr-Psts

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 mar - Nuova vita per l'ex centrale termoelettrica di Augusta (Siracusa): Enel, Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia (Psts) hanno inaugurato un Centro di Ricerca all'interno dell'area, dove e' stato realizzato anche un nuovo impianto fotovoltaico da 1,5 MW. Il nuovo centro di ricerca, informa una nota, e' a disposizione dei ricercatori dell'Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia "Nicola Giordano" del Cnr e Parco Scientifico e sara' dedicato in particolare alle bonifiche sostenibili e ad azioni di mitigazione degli impatti ambientali di impianti e infrastrutture per la generazione di energia ad esse collegati. Il nuovo impianto fotovoltaico realizzato da Enel Green Power utilizza moduli fotovoltaici di ultima generazione prodotti nella fabbrica di Catania 3Sun. Grazie a una potenza di circa 1,5 MW, l'impianto permettera' di evitare ogni anno l'equivalente di 1.500 tonnellate di anidride carbonica (CO2) e l'utilizzo di 800.000 metri cubi di gas, sostituendoli con energia rinnovabile prodotta localmente.

La riqualificazione del sito di Augusta rientra nella piu' ampia strategia di Enel per dare nuova vita ai siti industriali di centrali termoelettriche in coerenza con il processo di transizione energetica verso un modello piu' sostenibile.

