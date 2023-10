Enel: Lanzetta, rigassificatore Porto Empedocle assicurazione contro eventuale crisi

Necessarie remunerazione e norma per rilevanza strategica (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 4 ott - "Riteniamo che il progetto di Porto Empedocle sia strategico in generale per il Paese e ancora di piu' per la Sicilia e portera', come ingegnerizzato, a uno sviluppo importante a livello di occupazione, circa 2.300 persone, e a un valore economico che e' di poco meno di tre miliardi". Lo ha evidenziato il direttore Italia di Enel, Nicola Lanzetta, nel corso dell'audizione sul Dl sud convocata dalla commissione Bilancio alla Camera.

"Ad oggi - ha aggiunto - abbiamo rinnovato con la Regione Siciliana tutti i permessi necessari ma stiamo definendo la remunerazione. Perche' una struttura di questo tipo ha senso di esistere, cosi' come e' per altri cinque rigassificatori italiani, se viene garantita una remunerazione. E' come se il Paese facesse un'assicurazione per far fronte a un'eventuale crisi. Supponiamo che un domani l'Algeria, Paese instabile, dovesse avere un problema: il rigassificatore di Porto Empedocle si renderebbe indispensabile'.

Nel documento depositato in Commissione si chiarisce, inoltre, che l'impianto siciliano potrebbe contribuire alla creazione di un hub energetico nel Mediterraneo ma anche che "da un punto di vista economico-finanziario, la realizzazione del progetto su base esclusivamente merchant non e' sostenibile, ma fattibile unicamente su base interamente finanziata", mentre "per la realizzazione dell'impianto e' necessaria l'emanazione di una norma di rango primario che identifichi i terminali di rigassificazione Gnl come impianti di rilevanza strategica".

