Enel: installati 3.730 punti ricarica auto elettriche previsti da primo bando Pnrr

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mar - Enel ha completato le installazioni dei punti di ricarica per auto elettriche previste dal primo bando del Pnrr. Si tratta, informa una nota, di 3.730 punti di ricarica 'fast' che coprono cinque regioni (Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia) e 21 provincie: tra queste, sono 298 le colonnine nella provincia di Napoli, 227 in quella di Milano, 111 in quella di Bari, 112 in quella di Catania e 396 in quella di Roma. L'intervento di Enel prevede una nuova tranche di installazioni di ulteriori 1.200 punti di ricarica del secondo e terzo bando Pnrr che, una volta ultimata, portera' a circa 5mila punti di ricarica in 9 regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Circa il 40% delle installazioni e' nel sud Italia.

