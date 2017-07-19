Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Enel: installati 3.730 punti ricarica auto elettriche previsti da primo bando Pnrr

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mar - Enel ha completato le installazioni dei punti di ricarica per auto elettriche previste dal primo bando del Pnrr. Si tratta, informa una nota, di 3.730 punti di ricarica 'fast' che coprono cinque regioni (Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia) e 21 provincie: tra queste, sono 298 le colonnine nella provincia di Napoli, 227 in quella di Milano, 111 in quella di Bari, 112 in quella di Catania e 396 in quella di Roma. L'intervento di Enel prevede una nuova tranche di installazioni di ulteriori 1.200 punti di ricarica del secondo e terzo bando Pnrr che, una volta ultimata, portera' a circa 5mila punti di ricarica in 9 regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Circa il 40% delle installazioni e' nel sud Italia.

            Com-Cel.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 09-03-26 15:19:50 (0397)ENE,PA,FONUE 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Enel 9,417 +0,13 16.18.47 9,111 9,426 9,20


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.