Enel: Gridspertise conclude contratti per fornitura di oltre 650mila smart meter

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 gen - Gridspertise, societa' fondata nel settembre 2021 grazie all'esperienza del Gruppo Enel nella digitalizzazione di rete, ha recentemente stipulato contratti per la fornitura di oltre 650.000 smart meter, dispositivi per operazioni sul campo e accessori, nonche' servizi connessi alla digitalizzazione dei clienti. La vendita di questa tecnologia riguarda l'Italia, Malta e San Marino, precisa una nota di Enel. I beneficiari dei servizi e degli strumenti di Gridspertise saranno, per il momento, Enemalta, il fornitore di servizi energetici di Malta; il Gruppo Hera (una delle principali multiutility italiane); quattro societa' di pubblica utilita' dell'Italia centrale che servono i comuni di Terni (TDE), Tolentino (ASSM), S.Severino Marche (A.S.SE.M.) e Offida (Energie Offida); San Marino (Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici); cinque societa' di pubblica utilita' in Italia settentrionale che servono i comuni di Brunico (Azienda Pubbliservizi Brunico), Paluzza (SECAB), Forni di Sopra (SCI Forni), Chiavenna (SIEC) e Morbegno (SEM). I contratti di fornitura, che avranno validita' fino al 2029, non includeranno solo l'ultima generazione di smart meter ma il servizio comprendera' anche accessori specifici, come concentratori, dispositivi per operazioni sul campo, antenne e altre attrezzature che supportano la digitalizzazione completa dei dati di fornitura e del consumo di elettricita'.

