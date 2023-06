Enel: con Planven Entrepreneur Venture e Nozomi Networks lancia 'Cyber Harbour'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 giu - Enel, Planven Entrepreneur Ventures e Nozomi Networks lanciano il 'Cyber Harbour', vero e proprio laboratorio di innovazione e luogo di incontro dove i maggiori esperti di cybersecurity, le aziende, gli investitori e il mondo accademico possano unire le forze per promuovere la ricerca e lo sviluppo nel settore, favorendo la nascita di un centro di eccellenza.

L'obiettivo e' trasformare un rischio in un'opportunita' per il Paese attraverso progetti concreti in grado di creare risposte per il mercato, spiega una nota. Il 'Cyber Harbour', prosegue, mira a diffondere la consapevolezza sull'importanza strategica della sicurezza informatica delle infrastrutture critiche, dell'industria e delle tecnologie dell'informazione, secondo un approccio aperto ed inclusivo che stimoli l'innovazione, la ricerca e la nascita di start-up e valorizzi le esperienze sul campo.

Tra gli obiettivi del 'Cyber Harbour' c'e' anche la volonta' di coinvolgere aziende, investitori, start up, universita', mondo della ricerca e istituzioni per dar vita a un lavoro condiviso e trasversale, nella convinzione che l'Italia possa diventare un punto di riferimento per competenza, know-how e innovazione.

