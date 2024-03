Enel: accordo con A2a per distribuzione elettrica in alcuni comuni Lombardia -3

Mazzoncini: "Passo importante per crescita del Gruppo A2A" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 mar - Per il Gruppo A2a, spiega una nota, l'operazione "incrementera' del 70% circa i Pod elettrici installati nel 2023, passando da circa 1,3 milioni a circa 2,1 milioni, in un'area della Lombardia dove il Gruppo e' gia' presente nella distribuzione elettrica, consentendo cosi' importanti sinergie industriali". L'operazione permettera', inoltre, di "realizzare e remunerare maggiori investimenti per circa 1,4 miliardi di euro entro il 2035 sulla rete di distribuzione elettrica, a supporto della transizione energetica e in coerenza con il piano strategico e gli obiettivi di decarbonizzazione". 'Abbiamo compiuto un passo molto importante per la crescita del Gruppo nella gestione di infrastrutture strategiche a sostegno del processo di elettrificazione dei consumi - ha commentato l'Amministratore Delegato di A2A, Renato Mazzoncini - con questa operazione acquisiamo asset rilevanti, confermando l'obiettivo di accelerare gli investimenti nelle reti elettriche, favorendo la decarbonizzazione del Paese e creando valore per le comunita', in linea con il nostro piano industriale'.

