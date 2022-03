Enel: +22,2% utile netto gruppo 2021 a 3,189 mld, dividendo 0,38 euro (+6,1%) -2

Capacita' rinnovabili supera 5GW, e' record per il gruppo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mar - Enel sottolinea che l'ebitda ordinario 2021 e' al livello massimo della guidance di Gruppo con una crescita del 7% rispetto al risultato del 2020. Avanza il processo di decarbonizzazione, con la nuova capacita' rinnovabile costruita nel 2021 che supera 5,1 GW, includendo per la prima volta 220 MW di batterie, accompagnata dalla progressiva sostituzione di impianti di generazione convenzionale, con una riduzione di 2 GW della capacita' a carbone. E procede il processo di semplificazione del Gruppo attraverso l'incremento della partecipazione di Enel, fino all'82,3%, nel capitale sociale di Enel Ame'ricas.

Nel 2022, il Gruppo proseguira': nell'accelerazione degli investimenti nelle energie rinnovabili, soprattutto in Iberia e in Nord America, a supporto della crescita industriale e nell'ambito della politica di decarbonizzazione adottata; nella crescita degli investimenti nelle reti di distribuzione, specialmente in Italia, con l'obiettivo di aumentare la flessibilita' e la resilienza di queste ultime e di migliorare ulteriormente la qualita' del servizio; nell'incremento degli investimenti dedicati all'elettrificazione dei consumi, con l'obiettivo di valorizzare la crescita della base clienti, nonche' degli investimenti dedicati al continuo efficientamento, sostenuto dallo sviluppo di piattaforme globali di business.

