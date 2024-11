Emirates: 2,5 mld $ utile netto I semestre, +5% ricavi a 19,3 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 nov - Il gruppo Emirates, proprietario dell'omonima compagnia aerea, ha annunciato di aver chiuso il primo semestre dell'esercizio con un utile netto di 2,5 miliardi di dollari, spinto da una domanda "forte" nonostante le tensioni nella regione. Il risultato pre tasse e' stato di 2,8 miliardi di dollari (10,4 miliardi di dirham), in crescita dell'1% su anno. 'Ci aspettiamo che la domanda dei clienti rimanga forte per il resto del 2024-25', ha commentato l'amministratote delegato, Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum. 'Le prospettive sono positive', ha aggiunto, con il previsto arrivo di nuovi aerei nella flotta degli Emirati e lo sviluppo della sua compagnia sorella, dnata. Quest'ultima fornisce servizi all'aeroporto di Dubai, il piu' trafficato al mondo in termini di traffico internazionale. Alcuni voli Emirates verso la regione sono stati colpiti negli ultimi mesi dalla guerra tra Israele e Hamas a Gaza e dall'estensione del conflitto al Libano e all'Iran. Ma allo stesso tempo la compagnia aerea ha aumentato i suoi collegamenti verso 8 destinazioni in Europa, Asia e Africa. Il gruppo ha generato ricavi per 19,3 miliardi di dollari, in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, spinto dalla 'forte domanda dei clienti'. Il gruppo ha pagato 540 milioni di dollari di dividendi al suo proprietario, il governo di Dubai, uno dei sette emirati degli Emirati Arabi Uniti.

