El.En.: utile semestre cresce a 26,1 milioni (+45%)

Confermata la guidance per il 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - El.En., societa' toscana attiva nel mercato dei laser, ha realizzato nel primo semestre un utile netto di gruppo di 26,1 milioni in crescita del 45,5% (17,9 milioni) rispetto allo stesso periodo del 2025. Il fatturato consolidato cresce a 246,5 milioni (+9,1%). Il risultato operativo consolidato e' pari a 43,4 milioni (+37,6%). El.En. nel semestre, si legge in una nota, ha proseguito il proprio percorso di crescita nel settore medicale, la cui incidenza sui ricavi passa dal 72% al 92% rafforzando il focus strategico sulle attivita' a maggiore potenziale. A seguito della cessione della business unit dedicata al taglio laser, le attivita' industriali del Gruppo El.En sono focalizzate su tre aree: marcatura, sorgenti laser e conservazione del patrimonio artistico. El.En conferma le stime per l'intero esercizio. I risultati del semestre 'delineano la concreta possibilita' di raggiungere pienamente la guidance annuale, conseguendo quindi una crescita superiore al 5% e migliorando la redditivita' operativa.

Confermiamo che questi obiettivi potranno essere raggiunti anche con il nuovo perimetro del gruppo dopo la cessione della business unit Taglio Laser'.

L'indebitamento a fine semestre (Pfn) e' a quota 184,5 milioni, in aumento di 12 milioni rispetto ai 172,2 milioni a fine 2025.

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